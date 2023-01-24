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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Жители Левобережья из-за спешки усугубляли пробку в центре Омска

Сегодня, 13:48
Фото: Город55
На метромосту образовалась серьезная пробка.

Вечером вторника, 24 января, жители Левобережья отличились беспечным поведением на дорогах. На метромосту образовалась огромная пробка.

Из-за бессмысленной спешки автомобилисты не могут разъехаться и загораживают проезд по Красному пути в сторону Соборной площади.

В итоге движение на метромосту не разгружалось и на Красном пути начала образовываться еще одна пробка. В это время омичи на остановке «Библиотека им А. С. Пушкина» не могут уехать домой из-за спешки жителей Левобережья, которые буквально остановили весь центр города. 

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Город55
#Ксения Карагодина#Пробки#Общество#Город#Автомобилисты#Новости#Омск#Омская область
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