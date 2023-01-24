Жители Левобережья из-за спешки усугубляли пробку в центре Омска

В итоге движение на метромосту не разгружалось и на Красном пути начала образовываться еще одна пробка. В это время омичи на остановке «Библиотека им А. С. Пушкина» не могут уехать домой из-за спешки жителей Левобережья, которые буквально остановили весь центр города.