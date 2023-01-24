Жители Левобережья из-за спешки усугубляли пробку в центре Омска

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Вечером вторника, 24 января, жители Левобережья отличились беспечным поведением на дорогах. На метромосту образовалась огромная пробка.
Из-за бессмысленной спешки автомобилисты не могут разъехаться и загораживают проезд по Красному пути в сторону Соборной площади.
В итоге движение на метромосту не разгружалось и на Красном пути начала образовываться еще одна пробка. В это время омичи на остановке «Библиотека им А. С. Пушкина» не могут уехать домой из-за спешки жителей Левобережья, которые буквально остановили весь центр города.