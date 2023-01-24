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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Житель Омской области погиб под Кременной в ходе СВО

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI
иллюстрация
С товарищем простились односельчане.

Издание «Новый Омск» со ссылкой на управление делами администрации Черлакского района сообщило, что 23 января в поселке Черлак местные жители простились с земляком, погибшим в зоне СВО. Прощание прошло в доме культуры.

Егор Демидов погиб в 33 года, у него не осталось семьи: родители ушли из жизни раньше, а жены и детей житель Черлака не завел. Друзья и соседи потеряли Егора Демидова 5 января. Он погиб под городом Кременная.

#Дарья Зыкова#Смерть#Спецоперация#Некролог#Общество#Новости#Омская область#Черлакский район
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