Житель Омской области погиб под Кременной в ходе СВО

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Издание «Новый Омск» со ссылкой на управление делами администрации Черлакского района сообщило, что 23 января в поселке Черлак местные жители простились с земляком, погибшим в зоне СВО. Прощание прошло в доме культуры.
Егор Демидов погиб в 33 года, у него не осталось семьи: родители ушли из жизни раньше, а жены и детей житель Черлака не завел. Друзья и соседи потеряли Егора Демидова 5 января. Он погиб под городом Кременная.