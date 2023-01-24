Врач Мясников рассказал об опасности герпеса

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Общественная служба новостей выяснила, насколько опасен этот вирус, и как с ним бороться.
Известно, что, проникнув однажды в организм через слизистые оболочки, вирус герпеса остается там навсегда. Он проявляет себя, когда иммунитет ослабевает. Причиной, провоцирующей этот недуг, может быть также переохлаждение.
Чаще всего герпес появляется на слизистой рта и гениталиях. В некоторых случаях высыпания могут быть на коже, глазах, нервных окончаниях, иммунной системе. Из ста существующих в природе видов герпеса чаще всего встречаются только восемь.
Как рассказал доктор Александр Мясников, современные дети могут избежать заражения герпесом вида зостер, если поставят прививку. Этот вид герпеса является причиной ветрянки или болезни «шинглес», которая встречается у людей среднего и старшего возраста. Он сопровождается высыпаниями, которые очень сильно болят. От данного заболевания необходимо вакцинироваться каждому человеку по достижении 60 лет.
Существует также и простой герпес. Он очень распространен, однако вакцины против него нет.