Военный эксперт Рожин рассказал об уязвимых местах немецкого танка Leopard

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Свою публикацию Рожин сопроводил рекомендацией пересылать схему «убийства» Leopard 2A4 всем друзьям и близким, находящимся в зоне проведения военной спецоперации, пишет Pravda.Ru.
На чертежах показано, где у Leopard 2A4 боекомплект и навигационные приборы, а также прицельные приспособления и радиостанция. На боковой проекции танка обозначены места, в которые нужно целиться из противотанковых гранатометов либо управляемых ракет.
На отдельной схеме продемонстрированы так называемые "мертвые зоны", где атакующих не замечают члены экипажа Leopard, подытожил военный эксперт.