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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Военный эксперт Рожин рассказал об уязвимых местах немецкого танка Leopard

Сегодня, 07:51
На опубликованной военным экспертом Борисом Рожиным подробной схеме немецкого танка Leopard обозначены все его уязвимые места.

Свою публикацию Рожин сопроводил рекомендацией пересылать схему «убийства» Leopard 2A4 всем друзьям и близким, находящимся в зоне проведения военной спецоперации, пишет Pravda.Ru.

На чертежах показано, где у Leopard 2A4 боекомплект и навигационные приборы, а также прицельные приспособления и радиостанция. На боковой проекции танка обозначены места, в которые нужно целиться из противотанковых гранатометов либо управляемых ракет.

На отдельной схеме продемонстрированы так называемые "мертвые зоны", где атакующих не замечают члены экипажа Leopard, подытожил военный эксперт. 

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