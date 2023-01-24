Военного офицера из Омска приговорили к трем годам за хищение защитных шлемов

Суд назначил Иванову наказание — три года колонии общего режима. Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ. О сумме взыскания не сообщается.



Приговор в законную силу не вступил. У фигуранта уголовного дела есть право оспорить вердикт.