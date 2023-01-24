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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Военного офицера из Омска приговорили к трем годам за хищение защитных шлемов

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
Сумма ущерба составила больше 22 миллионов рублей

В пресс-службе военных судов сообщили, что Омский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса Алексею Иванову за хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на сумму свыше 22 миллионов рублей. Фигурант дела действовал в составе организованной группы.

Суд назначил Иванову наказание — три года колонии общего режима. Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ. О сумме взыскания не сообщается.

Приговор в законную силу не вступил. У фигуранта уголовного дела есть право оспорить вердикт.

#Суд#Уголовное дело#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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