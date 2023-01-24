Военного офицера из Омска приговорили к трем годам за хищение защитных шлемов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В пресс-службе военных судов сообщили, что Омский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса Алексею Иванову за хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на сумму свыше 22 миллионов рублей. Фигурант дела действовал в составе организованной группы.
Суд назначил Иванову наказание — три года колонии общего режима. Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ. О сумме взыскания не сообщается.
Приговор в законную силу не вступил. У фигуранта уголовного дела есть право оспорить вердикт.