В Тюменской области выросшие коммунальные тарифы привели к росту инфляции

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное отделение Банка России, в декабре инфляция в регионе составила 8,13 процента. Хотя ранее даже снижалась после того, как произошел скачок в марте-апреле.
Но даже несмотря на нынешний рост, она все еще ниже, чем в УрФО, где данный показатель составляет 9,94 процента, и в РФ в целом - 11,94 процента.
На рост инфляции повлияли главным образом выросшие с 1 декабря на 12,43 процента тарифы ЖКХ. В ноябре рост цен на них составил 6,24 процента.
Кроме того, на инфляцию повлиял сократившийся поток туристов, отдыхающих за границей. А еще повышенный спрос со стороны потребителей, из-за чего выросли цены на сыр, мясо, рыбу, фрукты. В целом цены на продукты выросли на 9,55 процента.