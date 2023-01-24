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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Тюменской области выросшие коммунальные тарифы привели к росту инфляции

Сегодня, 08:16
В Тюменской области выросшие коммунальные тарифы сказались на росте инфляции.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное отделение Банка России, в декабре инфляция в регионе составила 8,13 процента. Хотя ранее даже снижалась после того, как произошел скачок в марте-апреле.

Но даже несмотря на нынешний рост, она все еще ниже, чем в УрФО, где данный показатель составляет 9,94 процента, и в РФ в целом - 11,94 процента.

На рост инфляции повлияли главным образом выросшие с 1 декабря на 12,43 процента тарифы ЖКХ. В ноябре рост цен на них составил 6,24 процента.

Кроме того, на инфляцию повлиял сократившийся поток туристов, отдыхающих за границей. А еще повышенный спрос со стороны потребителей, из-за чего выросли цены на сыр, мясо, рыбу, фрукты. В целом цены на продукты выросли на 9,55 процента.

 

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