В Омской области вышел указ о новых льготных категориях
Сегодня, 11:20
Фото: Город55
Ранее денежная компенсация была доступна для 15 льготных категорий.
В Омской области ввели новые льготные категории на получение компенсации на догазификацию. По указу Александра Буркова еще шесть категорий участников СВО и члены их семей смогут получить компенсацию. Компенсация выдается в максимальном размере и без учета доходов.
Общая сумма выплат уже составила 32 миллиона рублей. Выплату получили около 400 жителей. Из них — 146 пенсионеров, 87 работников бюджетного сектора экономики, 64 многодетных семьи и 13 семей мобилизованных, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Заявления на выплату принимают в МФЦ по месту жительства.