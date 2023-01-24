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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Омской области вышел указ о новых льготных категориях

Сегодня, 11:20
Фото: Город55
Ранее денежная компенсация была доступна для 15 льготных категорий.
В Омской области ввели новые льготные категории на получение компенсации на догазификацию. По указу Александра Буркова еще шесть категорий участников СВО и члены их семей смогут получить компенсацию. Компенсация выдается в максимальном размере и без учета доходов.
 
Общая сумма выплат уже составила 32 миллиона рублей. Выплату получили около 400 жителей. Из них — 146 пенсионеров, 87 работников бюджетного сектора экономики, 64 многодетных семьи и 13 семей мобилизованных, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Заявления на выплату принимают в МФЦ по месту жительства.
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#Ксения Карагодина#Новые выплаты#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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