Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%

Сегодня, 10:37
Фото: Город55
На данный момент 49,6% жителей охвачены иммунизацией против гриппа.

С 16 по 22 января 2023 года на территории Омска показатель заболеваемости стал ниже эпидемического порога на 33,8%. За 3 неделю показатель заболеваемости ОРВИ составляет 54, 9 на 10 тысяч населения. Такая заболеваемость связана с циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии, об этом сообщают на сайте Роспотребнадзора.

Вирусы гриппа составляют 56,3%, из них 18,8% — вирусы гриппа А, а 37,5% — вирусы группы В. 43,7% составляют вирусы негриппозной этиологии, 12,5% — коронавирусы, 3,2 — риновирусы, 6,3% — аденовирусы.

Эпидемиологическую ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Омской области.

#Ксения Карагодина#Заболеваемость#Общество#ОРВИ#Медицина#Статистика#Омск#Омская область#Новости
Подпишитесь
«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя
Сегодня, 08:32
Команду омской мэрии пополнил руководитель стройкомпаний Михаил Веселев
Сегодня, 07:51
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Вчера, 15:14
Омский торговец мебелью вчинил иск ВТБ на 145 миллионов
Сегодня, 06:55
Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»
Сегодня, 09:03
Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям
Сегодня, 04:25