В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%

С 16 по 22 января 2023 года на территории Омска показатель заболеваемости стал ниже эпидемического порога на 33,8%. За 3 неделю показатель заболеваемости ОРВИ составляет 54, 9 на 10 тысяч населения. Такая заболеваемость связана с циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии, об этом сообщают на сайте Роспотребнадзора.