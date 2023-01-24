В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
С 16 по 22 января 2023 года на территории Омска показатель заболеваемости стал ниже эпидемического порога на 33,8%. За 3 неделю показатель заболеваемости ОРВИ составляет 54, 9 на 10 тысяч населения. Такая заболеваемость связана с циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии, об этом сообщают на сайте Роспотребнадзора.
Вирусы гриппа составляют 56,3%, из них 18,8% — вирусы гриппа А, а 37,5% — вирусы группы В. 43,7% составляют вирусы негриппозной этиологии, 12,5% — коронавирусы, 3,2 — риновирусы, 6,3% — аденовирусы.
Эпидемиологическую ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Омской области.