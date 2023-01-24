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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Омской области лошадь сломала череп своему хозяину

Сегодня, 06:37
Фото: Город55
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Несчастный случай произошел, когда мужчина обучал животное.

В Омской области силовики разбираются в обстоятельствах еще одного несчастного случая с участием животных, в котором пострадал 24-летний парень.

«В понедельник, 23 января, в «Называевскую ЦРБ» с закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрясением мозга, переломом основания черепа и сломанной челюстью привезли молодого человека из села Утичье. Парня поместили в реанимацию», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Как выяснилось, в тот день вечером пострадавший на своем подворье занимался обучением лошади и в какой-то момент получил удар копытом по голове.

Напомним, за последние несколько дней это уже второй случай, когда животные наносят серьезные увечья жителям области. В первом из них все закончилось смертью.

Так, в Тюкалинском районе на базе отдыха «березка», которой владеет омское АО «ЗСЖБ № 6» Юрия Гуринова, верблюд напал на 51-летнего сторожа. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и политравму и умер в реанимации «Тюкалинской ЦРБ».

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Момент с нападением верблюда попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что погибший сам спровоцировал животное на агрессию, после того как схватил и ударил его по морде.

Видео: Скрин с видео

Тем не менее, по информации источника Города55, хозяин базы решил ликвидировать верблюда и его застрелили.

Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
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