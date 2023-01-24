В Омске загорелась школа. 460 детей эвакуировались самостоятельно

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о пожаре в школе Советского округа на ул. Магистральной. Сведения о происшествии поступило к спасателям в 10:10. На момент прибытия пожарных горела электрощитовая первого этажа. Еще до прибытия спасателей эвакуировались 460 школьников и 36 взрослых. Локализовали пожар к 10:36 на площади 5 кв. м. Ликвидировали огонь к 10:43, а полностью потушили в 11:36. Работали 5 звеньев газодымозащиты, 7 единиц техники и 35 спасателей.

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Пресс-служба администрации Омска прокомментировала пожар в школе № 129, сообщив, что причины возгорания выясняются, пострадавших нет, пока учебный процесс в школе остановлен, детей отправили по домам.