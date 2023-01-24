Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Омске загорелась школа. 460 детей эвакуировались самостоятельно

Сегодня, 06:54
Фото: пресс-служба МЧС Омской области

В омской общеобразовательной школе загорелась проводка в щитке

На пожаре в Советском округе Омска никто не пострадал. МЧС задействовали 7 спец-машин и 35 человек личного состава.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о пожаре в школе Советского округа на ул. Магистральной. Сведения о происшествии поступило к спасателям в 10:10. На момент прибытия пожарных горела электрощитовая первого этажа. Еще до прибытия спасателей эвакуировались 460 школьников и 36 взрослых. Локализовали пожар к 10:36 на площади 5 кв. м. Ликвидировали огонь к 10:43, а полностью потушили в 11:36. Работали 5 звеньев газодымозащиты, 7 единиц техники и 35 спасателей.
.
Пресс-служба администрации Омска прокомментировала пожар в школе № 129, сообщив, что причины возгорания выясняются, пострадавших нет, пока учебный процесс в школе остановлен, детей отправили по домам.

Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Напомним, вчера пострадал образовательный процесс в Омском колледже профессиональных технологий на ул. Дианова. Там эвакуировали 300 человек.

Не учебная тревога. В Омске из-за пожара эвакуировали 300 человек
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Тушение пожара#Пожары#Город#Происшествия#Дети#Школа#Новости
Подпишитесь
Оглашен приговор экс-главе омской полиции Быкову. Рассказываем, как это было
Вчера, 16:11
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Вчера, 09:16
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Вчера, 15:14
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Вчера, 04:17
Нейросеть нарисовала типичных покупателей омской «Пятёрочки»
Вчера, 14:50
Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям
Сегодня, 04:25