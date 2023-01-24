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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В Омске за три миллиона рублей ищут подрядчика для вывоза снега

Сегодня, 03:36
Фото: vk.com/s.n.shelest
Снег нужно будет вывозить до конца апреля.

На официальной электронной площадке «РТС-Тендер» разместили заявку на поиск подрядчика, который вывезет снег с улиц Омска. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 3 миллиона рублей. Мэр города Сергей Шелест в социальных сетях рассказал о требованиях к подрядчику.


«Согласно условиям контракта вывозить снег на муниципальные снежные свалки арендованная техника будет почти до конца апреля, включая выходные и праздничные дни по предварительным заявкам заказчика — Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В сутки планируется привлекать от 15 до 30 самосвалов. Грузоподъемность каждого транспортного средства должна составлять не менее 10 тонн, объем кузова — не менее 15 кубических метров. Также вся привлеченная техника должна быть оснащена системой „ГЛОНАСС“, чтобы процесс контролировался» — сообщил градоначальник.

Сейчас улицы Омска от снега убирают ежедневно 15-17 КамАЗов привлеченных подрядчиков. На сегодняшний день этой техникой вывезено 20,7 тысяч кубометров снега из тех 300 тысяч, что вывезено Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.

Напомним, что нынешняя зима в регионе, по сообщениям синоптиков, оказалось более снежной, чем год назад. В декабре из-за снегопада на улицы города справляться со стихией вышли больше тысячи дворников

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#Евгений Игишев#Уборка снега#Уборка улиц#Город#Омск#Всегда актуально
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