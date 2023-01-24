В Омске за три миллиона рублей ищут подрядчика для вывоза снега

Сейчас улицы Омска от снега убирают ежедневно 15-17 КамАЗов привлеченных подрядчиков. На сегодняшний день этой техникой вывезено 20,7 тысяч кубометров снега из тех 300 тысяч, что вывезено Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.