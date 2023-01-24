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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Омске у учреждения «Спортивный город» сменился руководитель

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
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Евгений Кислицин занял должность директора во второй раз спустя четыре года.

У бюджетного учреждения Омска «Спортивный город» сменился руководитель. Город55 выяснил, что новым директором с 23 января стал Евгений Кислицин. С августа прошлого года учреждением руководил Владимир Баганец. Он исполнял обязанности директора.

Стоить заметить, что Евгений Кислицин уже занимал должность директора в «Спортивном городе» в 2019 году. Тогда он проработал на руководящей должности три месяца.

БУ «Спортивный город» относится к департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. Основные цели учреждения — популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни.

В Омске директором БУ «Спортивный город» стал Евгений Кислицын
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#Евгений Игишев#Город#Омск#Спорт#Физкультура
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