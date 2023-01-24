В Омске у учреждения «Спортивный город» сменился руководитель

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
У бюджетного учреждения Омска «Спортивный город» сменился руководитель. Город55 выяснил, что новым директором с 23 января стал Евгений Кислицин. С августа прошлого года учреждением руководил Владимир Баганец. Он исполнял обязанности директора.
Стоить заметить, что Евгений Кислицин уже занимал должность директора в «Спортивном городе» в 2019 году. Тогда он проработал на руководящей должности три месяца.
БУ «Спортивный город» относится к департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. Основные цели учреждения — популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни.