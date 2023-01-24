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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Омске пройдет всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Сегодня, 09:10
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
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Торжественная церемония пройдет в честь 79-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

27 января в 12:00 в Омске начнется торжественная церемония в честь 79-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Возложение цветов и гирлянд пройдет у памятника детям блокадного Ленинграда, об этом сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.
Вспомнить о трагических событиях придут ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы, волонтеры, студенты и школьники.

В это же время начнется всероссийская акция «Блокадный хлеб», которую можно посетить в ТЦ «Омский», ТЦ «Континент», ТК «Терминал», а также на конечной остановке ул. Гашека и остановке «Космос».

Символические пайки блокадного хлеба будут раздавать омичам ребята из Юнармии. На кусочках будет наклеен qr-код, который переведет горожан на портал история.рф. Также омичам расскажут, что в блокаду значило 125 граммов хлеба.

Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
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#Ксения Карагодина#Торжественная церемония#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости
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