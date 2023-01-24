В Нижнем Тагиле при столкновении экскаватора и автобуса был травмирован пассажир

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Нижнетагильское» межмуниципальное управление полиции, экскаватор под управлением 29-летнего водителя на улице Быкова поворачивая направо, не пропустил автобус, за рулем которого был 65-летний мужчина.
Пассажира, получившего травмы в результате столкновения тяжелых машин, увезли в больницу. А в отношении экскаваторщика был составлен административный протокол.
Всего в автобусе на тот момент было 10 пассажиров.