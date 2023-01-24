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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Нижнем Тагиле при столкновении экскаватора и автобуса был травмирован пассажир

Сегодня, 08:27
В городе Нижний Тагил Свердловской области при столкновении экскаватора и автобуса получил травмы пассажир последнего.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Нижнетагильское» межмуниципальное управление полиции, экскаватор под управлением 29-летнего водителя на улице Быкова поворачивая направо, не пропустил автобус, за рулем которого был 65-летний мужчина.

Пассажира, получившего травмы в результате столкновения тяжелых машин, увезли в больницу. А в отношении экскаваторщика был составлен административный протокол.

Всего в автобусе на тот момент было 10 пассажиров.

 

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