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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Екатеринбурге взяты под арест трое устроивших массовую драку студентов УРФУ

Сегодня, 08:25
В Екатеринбурге взяты под арест трое студентов УРФУ из стран Ближнего Востока, которые организовали массовую драку в стенах общежития учебного заведения. Всего возбуждено 10 административных дел в отношении участников конфликта.

Как сообщает fedpress.ru, один из трех арестованных студентов-арабов признал себя виновным и раскаялся. Из-за чего он проведет под арестом три дня, а не 12, как его подельники. В отношении еще одного студента дело прекращено, поскольку он доказал, что спал в тот момент, когда шла драка.

Как говорят свидетели, массовую драку в общежитии университета в ночь на 21 января организовал студент из Узбекистана, который не поделил девушку со студентом-арабом.

Сначала они подрались вдвоем. А потом туда приехали другие арабские студенты,и началось побоище с применением ножей и перцовых баллончиков.

По другой версии, причиной драки стала не девушка, а громкая музыка, которая не понравилась другим студентам.

В университете по факту драки проходит внутренняя проверка.

 

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