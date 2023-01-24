В Екатеринбурге взяты под арест трое устроивших массовую драку студентов УРФУ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщает fedpress.ru, один из трех арестованных студентов-арабов признал себя виновным и раскаялся. Из-за чего он проведет под арестом три дня, а не 12, как его подельники. В отношении еще одного студента дело прекращено, поскольку он доказал, что спал в тот момент, когда шла драка.
Как говорят свидетели, массовую драку в общежитии университета в ночь на 21 января организовал студент из Узбекистана, который не поделил девушку со студентом-арабом.
Сначала они подрались вдвоем. А потом туда приехали другие арабские студенты,и началось побоище с применением ножей и перцовых баллончиков.
По другой версии, причиной драки стала не девушка, а громкая музыка, которая не понравилась другим студентам.
В университете по факту драки проходит внутренняя проверка.