В Екатеринбурге взяты под арест трое устроивших массовую драку студентов УРФУ

Как сообщает fedpress.ru, один из трех арестованных студентов-арабов признал себя виновным и раскаялся. Из-за чего он проведет под арестом три дня, а не 12, как его подельники. В отношении еще одного студента дело прекращено, поскольку он доказал, что спал в тот момент, когда шла драка.