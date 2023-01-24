Удвоили бюджет. На строительство парка в Омской области выделили 80 млн рублей

Парк находится в центральной части Называевска. Проект парка стал лучшим в категории «Малые города» на Всероссийском конкурсе. Как сообщали ранее в областном Минэнерго, территория будет содержать две зоны: пешеходную и зону массовых мероприятий. В проекте также предусмотрены игровые площадки и зоны чтения, велодорожка с парковками. Установят малые архитектурные формы, уложат тротуар. Входная группа парка представит планируют построить в виде железнодорожного состава, состоящего из разных вагонов.