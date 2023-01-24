Удвоили бюджет. На строительство парка в Омской области выделили 80 млн рублей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:12
На развитие парка «Сибирский посад» в Называевске направят 80 млн рублей. Решение о выделении денег Омской области приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
«Принято решение направить дополнительные 80 млн рублей на развитие центральной части Называевска Омской области — создание исторического парка „Сибирский посад“. Таким образом, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году область получит 165 млн рублей», — отметил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.
Парк находится в центральной части Называевска. Проект парка стал лучшим в категории «Малые города» на Всероссийском конкурсе. Как сообщали ранее в областном Минэнерго, территория будет содержать две зоны: пешеходную и зону массовых мероприятий. В проекте также предусмотрены игровые площадки и зоны чтения, велодорожка с парковками. Установят малые архитектурные формы, уложат тротуар. Входная группа парка представит планируют построить в виде железнодорожного состава, состоящего из разных вагонов.
Всего на реализацию проекта в 2023–2024 годах выделили 106,8 млн рублей, из которых 80 млн — средства федерального гранта.