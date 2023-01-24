Температура ниже нормы. В Омске прокуратура проверила замерзающие дома

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Госжилинспекции Омской области сообщили, что сотрудники ведомства совместно с прокуратурой Октябрьского округа проверили температура воздуха в квартирах домов № 13 по улице 5-я Кордная, № 6 по улице Юбилейная, № 16 по улице Петра Осминина. Выяснилось, что во всех трех домах температура была ниже нормы.
Прокуратурой Октябрьского административного округа в отношении управляющих организаций будут приняты меры реагирования.
Согласно данным из открытых источников, дома на улицах Петра Осминина и Юбилейной обслуживает управляющая компания «Уют», а пятиэтажку на 5-й Кордной — организация «Триод».
Вмешательство прокуратуры не первый раз помогает решить проблему плохого отопления. Так, например, в конце декабря в Старом Кировске в одном из домов установили новый насос и теплоизоляцию на трубопроводе после того, как на ситуацию обратили внимание в ведомстве.