Температура ниже нормы. В Омске прокуратура проверила замерзающие дома

Вмешательство прокуратуры не первый раз помогает решить проблему плохого отопления. Так, например, в конце декабря в Старом Кировске в одном из домов установили новый насос и теплоизоляцию на трубопроводе после того, как на ситуацию обратили внимание в ведомстве.