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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Температура ниже нормы. В Омске прокуратура проверила замерзающие дома

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI
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В Чкаловском поселке в трех домах температура в квартирах оказалась ниже, чем положено по нормативам.

В Госжилинспекции Омской области сообщили, что сотрудники ведомства совместно с прокуратурой Октябрьского округа проверили температура воздуха в квартирах домов № 13 по улице 5-я Кордная, № 6 по улице Юбилейная, № 16 по улице Петра Осминина. Выяснилось, что во всех трех домах температура была ниже нормы.

Прокуратурой Октябрьского административного округа в отношении управляющих организаций будут приняты меры реагирования.

Согласно данным из открытых источников, дома на улицах Петра Осминина и Юбилейной обслуживает управляющая компания «Уют», а пятиэтажку на 5-й Кордной — организация «Триод».

Вмешательство прокуратуры не первый раз помогает решить проблему плохого отопления. Так, например, в конце декабря в Старом Кировске в одном из домов установили новый насос и теплоизоляцию на трубопроводе после того, как на ситуацию обратили внимание в ведомстве.

Жильцы нескольких омских домов замерзали. Пришлось вмешаться прокуратуре
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#Евгений Игишев#Город#Омск#Госжилинспекция#Прокуратура#Проверка#Проверка прокуратуры
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