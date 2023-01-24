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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Соучастник убийства омского футболиста Дробыша погиб в спецоперации

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
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О смерти Александра Нагорнюка сообщила его супруга в социальных сетях.

В спецоперации погиб соучастник убийства омского футболиста клуба «Иртыш» Егора Дробыша — Александр Нагорнюк. Об этом сообщила его супруга в социальных сетях.

«Мой любимый муж героически погиб, защищая нашу родину», — написала девушка.

Александра Нагорнюка осудили за соучастие в убийстве. Резонансное преступление произошло два года назад. В ночь на 27 января 2021 года, Георгий Легачев и Александр Нагорнюк напали на спортсмена Егора Дробыша и его друга ради пакета пива и телефона.

Футболист получил удар ножом в сердце и скончался, а его товарища, раненного в шею, удалось спасти медикам. В прошлом году Легачев получил пожизненное заключение, а Нагорнюку, который обвинялся в разбое, дали шесть лет колонии.

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#Омск#Сво#Смерть#Евгений Игишев
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