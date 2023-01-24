Соучастник убийства омского футболиста Дробыша погиб в спецоперации

Александра Нагорнюка осудили за соучастие в убийстве. Резонансное преступление произошло два года назад. В ночь на 27 января 2021 года, Георгий Легачев и Александр Нагорнюк напали на спортсмена Егора Дробыша и его друга ради пакета пива и телефона.