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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Сильвестр Сталлоне может стать «лауреатом» премии «Золотая малина» как худший актер

Сегодня, 08:15
Сильвестр Сталлоне оказался в числе номинантов премии «Золотая малина» в качестве потенциального самого плохого актера.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, наибольшие шансы получить такую премию у создателей фильма о Мэрилин Монро «Блондинка». В нем главную роль исполняет Ана де Армас. Эту ленту организаторы «малины» поставили сразу в восемь категорий.

Второе место у комедии «Доброго траура», третье у кинокомикса «Морбиус», в котором сыграл Джаред Лето.

Худшими актерами неожиданно могут оказаться такие известные персоны, как Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне и другие.

Кто получит «Золотую малину», станет известно 11 марта, за день до вручения «Оскара».  

 

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