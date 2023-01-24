Сильвестр Сталлоне может стать «лауреатом» премии «Золотая малина» как худший актер

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, наибольшие шансы получить такую премию у создателей фильма о Мэрилин Монро «Блондинка». В нем главную роль исполняет Ана де Армас. Эту ленту организаторы «малины» поставили сразу в восемь категорий.