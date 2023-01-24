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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

С 2023 года россияне будут отмечать День метростроителя

Сегодня, 08:44
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня метростроителя. Новый праздник будут отмечать 2 октября.

Общественная служба новостей делится историей нового праздника.

Московский метрополитен считается самым красивым в мире. Его проектировали многие знаменитые архитекторы — Иван Фомин, Евгений Лансере, Алексей Щусев и другие. Благодаря скульптурам, колоннам, канделябрам столичная подземка напоминает музей. До того, как распался СССР, московское метро активно строилось и расширялось. Появлялись новые станции и ветки. После 1991 года этот процесс затормозился.

За последнее десятилетие работы вновь активизировались. Так, за этот период было построено свыше 100 километров линий метрополитена и открыто 56 новых станций.

Недавно в Москве завершилась крупная стройка — Большая кольцевая линия. В конце 2022 года прошел технический запуск заключительного участка. Предположительно, именно к этому событию было приурочено введение нового праздника.

На сегодняшний день метро есть в семи городах страны. Кроме самого красивого московского и самого глубокого петербургского метрополитена, подземки есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. В ближайшие годы власти планируют построить метро в Красноярске, Челябинске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону и Уфе.

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