С 2023 года россияне будут отмечать День метростроителя

На сегодняшний день метро есть в семи городах страны. Кроме самого красивого московского и самого глубокого петербургского метрополитена, подземки есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. В ближайшие годы власти планируют построить метро в Красноярске, Челябинске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону и Уфе.