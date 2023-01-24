Риттер: Мир должен благодарить Путина за зрелое отношение к западным провокациям

Напомним, ранее бывший разведчик заявил, что Россия смогла показать всему миру, как можно выстоять под шквалом санкций и что коллективному Западу не удалось сломить её. Также он отметил, что на Украине сильно переоценивают симпатии к ней со стороны НАТО и Соединённых Штатов. На самом деле им наплевать не только на украинских военных, но и на гражданское население.