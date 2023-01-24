Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По мнению Риттера, будь на месте России Соединённые Штаты, они бы давно уже бомбить транспортные хабы не только Польши, но и Германии, пишет газета “Известия”.
Риттер назвал украинский конфликт практически прямой войной Запада с Россией, в которой НАТО даёт снаряжение, а Украина – кровь.
Напомним, ранее бывший разведчик заявил, что Россия смогла показать всему миру, как можно выстоять под шквалом санкций и что коллективному Западу не удалось сломить её. Также он отметил, что на Украине сильно переоценивают симпатии к ней со стороны НАТО и Соединённых Штатов. На самом деле им наплевать не только на украинских военных, но и на гражданское население.