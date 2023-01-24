Пять тысяч квадратных метров жилья. В Омске на Красном пути построят высотку

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:46
Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, департамент архитектуры и градостроительства выдал компании «Специализированный застройщик «Импарк» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Красный Путь в Советском округе.
Согласно проектной документации, застройщик возведёт дом переменной этажности в 12-15 этажей на 79 квартир, из которых 30 — однокомнатные, 33 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные, 6 — четырёхкомнатные.
Общая площадь жилых помещений в доме составит почти 5 тысяч квадратных метров, а помещений общественного назначения — 359 квадратных метров. В мэрии добавили, что также по проекту планируется построить 37 мест на подземной парковке.
На минувшей неделе на Красном Пути сдали в эксплуатацию 18-этажный дом. Однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей.