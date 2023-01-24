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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Пять тысяч квадратных метров жилья. В Омске на Красном пути построят высотку

Сегодня, 04:45
Фото: 1MI
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По проекту в доме в Советском округе будет от 12 до 15 этажей и 79 квартир.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, департамент архитектуры и градостроительства выдал компании «Специализированный застройщик «Импарк» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Красный Путь в Советском округе.

Согласно проектной документации, застройщик возведёт дом переменной этажности в 12-15 этажей на 79 квартир, из которых 30 — однокомнатные, 33 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные, 6 — четырёхкомнатные.

Общая площадь жилых помещений в доме составит почти 5 тысяч квадратных метров, а помещений общественного назначения — 359 квадратных метров. В мэрии добавили, что также по проекту планируется построить 37 мест на подземной парковке.

На минувшей неделе на Красном Пути сдали в эксплуатацию 18-этажный дом. Однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей.

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#Евгений Игишев#Строительство#Город
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