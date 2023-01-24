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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Против футболиста Савина возбудили уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ

Сегодня, 15:13
Известного футболиста Евгения Савина (aka "Красава") будут судить за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Pravda.Ru пишет, что в Тверском суде скоро рассмотрят уголовное дело по обвинению российского спортсмена в распространении информации, дискредитирующей армию РФ. Савину угрожает наказание в виде выплаты штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

В аккаунте футболиста в социальной сети ранее появился видеоролик, в котором его украинские коллеги негативно высказываются о военной спецоперации ВС РФ.

Напомним, в минувшем году Евгений Савин уехал из России.

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