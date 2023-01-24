Против футболиста Савина возбудили уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ

Pravda.Ru пишет, что в Тверском суде скоро рассмотрят уголовное дело по обвинению российского спортсмена в распространении информации, дискредитирующей армию РФ. Савину угрожает наказание в виде выплаты штрафа в сумме 50 тысяч рублей.