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Posted 24 января 2023, 15:13

Published 24 января 2023, 15:13

Modified 24 января 2023, 15:14

Updated 24 января 2023, 15:14

Против футболиста Савина возбудили уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ

24 января 2023, 15:13
Известного футболиста Евгения Савина (aka "Красава") будут судить за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Pravda.Ru пишет, что в Тверском суде скоро рассмотрят уголовное дело по обвинению российского спортсмена в распространении информации, дискредитирующей армию РФ. Савину угрожает наказание в виде выплаты штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

В аккаунте футболиста в социальной сети ранее появился видеоролик, в котором его украинские коллеги негативно высказываются о военной спецоперации ВС РФ.

Напомним, в минувшем году Евгений Савин уехал из России.

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