Против футболиста Савина возбудили уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ

Posted 24 января 2023, 15:13
Published 24 января 2023, 15:13
Modified 24 января 2023, 15:14
Updated 24 января 2023, 15:14
Pravda.Ru пишет, что в Тверском суде скоро рассмотрят уголовное дело по обвинению российского спортсмена в распространении информации, дискредитирующей армию РФ. Савину угрожает наказание в виде выплаты штрафа в сумме 50 тысяч рублей.
В аккаунте футболиста в социальной сети ранее появился видеоролик, в котором его украинские коллеги негативно высказываются о военной спецоперации ВС РФ.
Напомним, в минувшем году Евгений Савин уехал из России.