«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя

Напомним, на прошлой неделе источник Города55 сообщал о готовящихся сокращениях. Это не первый этап «зачистки» после отставки министра строительства Михаила Губина. Покинул пост вице-мэр Кирилл Брюхов, который «был в команде» и курировал городские стройки. Сейчас отставку получил глава «Омскоблстройзаказчика», так что инсайд частично сбылся. Также сообщалось о том, что под угрозой увольнения находится и глава депстроя — Сергей Козубович.