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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области нашли ответственного за срыв строительства по нацпроектам

«Тектонические плиты» пропущенных сроков строительства сдвинулись на управленческом уровне. «Омскоблстройзаказчик» лишился Егора Кирьякова.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что губернатор отправил в отставку руководителя «Омскоблстройзаказчика»

Причиной увольнения назван срыв графиков строительства социально-значимых объектов. Ранее мы писали о том, что Александр Бурков поручил профильным ведомствам расторгать контракты с недобросовестными подрядными организациями. Такое заявление губернатор сделал во время поездки в Большереченский район.

23 января на аппаратном совещании кабмина губернатор напомнил о поручении «держать в тонусе» медлительных строителей и поднял вопрос о расторжении трудового договора с  руководителем БУОО «Омскоблстройзаказчик», поскольку его роль в контроле и регулировании соблюдения сроков строительства нацпроектов вызвала у губернатора вопросы.

«Я на прошлой неделе наслушался от всех, кто виноват: проектировщики, подрядчики или еще кто. Есть вопросы и к „Облстройзаказчику“. Горьковская школа строится несколько лет, стены поставлены, а они еще и проектное решение не могут найти. Я там был последний раз в октябре. Бегали все — проектировщики, „Облстройзаказчик“ бегал, все говорили, сейчас разберемся, в течение недели будет техническое решение. 2023 год наступил — его нет», — прокомментировал Александр Бурков. — «Министр строительства уже ответил. Отвечать сейчас будет руководитель „Облстройзаказчика“. Нужна новая кандидатура руководителя, который сможет нести ответственность и весь этот груз на своих плечах», — подытожил он.

Напомним, на прошлой неделе источник Города55 сообщал о готовящихся сокращениях. Это не первый этап «зачистки» после отставки министра строительства Михаила Губина. Покинул пост вице-мэр Кирилл Брюхов, который «был в команде» и курировал городские стройки. Сейчас отставку получил глава «Омскоблстройзаказчика», так что инсайд частично сбылся. Также сообщалось о том, что под угрозой увольнения находится и глава депстроя — Сергей Козубович.

«Послегубинская зачистка». В Омске грядет серия громких отставок в строительной сфере
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#Дарья Зыкова#Омск#Нацпроект#Строительство#Срыв сроков#Отставка#Общество#Новости#Департамент строительства#Омская область#Александр Бурков#Егор Кирьяков
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