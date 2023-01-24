Пожар в школе, история с верблюдом и показатель заболеваемости ниже эпидпорога

21 января работник базы схватил и ударил по морде животное. Это действо спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика. В результате мужчина скончался в больнице от полученных травм. Городу55 стала известна судьба животного. По данным нашего источника, после случившегося его застрелили.