Пожар в школе, история с верблюдом и показатель заболеваемости ниже эпидпорога

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость № 1. Пожар в школе № 129
Пожар произошел в Советском округе. В общеобразовательной школе загорелась проводка в щитке. До приезда пожарных успели эвакуировать 460 школьников и 36 взрослых. Локализовали пожар к 10:36, а в 10:43 его уже ликвидировали. Пожар тушили 35 спасателей. Пострадавших нет.
Новость № 2. Хозяин базы отдыха принял решение застрелить верблюда
21 января работник базы схватил и ударил по морде животное. Это действо спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика. В результате мужчина скончался в больнице от полученных травм. Городу55 стала известна судьба животного. По данным нашего источника, после случившегося его застрелили.
Новость № 3. Показатель заболеваемости ОРВИ стал ниже эпидемического порога
За 3 неделю показатель заболеваемости ОРВИ составляет 54, 9 на 10 тысяч населения. Повышение заболеваемости связано с циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. На данный момент меньше 50% жителей охвачены иммунизацией против гриппа.