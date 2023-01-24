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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Пожар в школе, история с верблюдом и показатель заболеваемости ниже эпидпорога

Сегодня, 14:23
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Пожар в школе № 129

Пожар произошел в Советском округе. В общеобразовательной школе загорелась проводка в щитке. До приезда пожарных успели эвакуировать 460 школьников и 36 взрослых. Локализовали пожар к 10:36, а в 10:43 его уже ликвидировали. Пожар тушили 35 спасателей. Пострадавших нет.

В Омске загорелась школа. 460 детей эвакуировались самостоятельно
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Новость № 2. Хозяин базы отдыха принял решение застрелить верблюда

21 января  работник базы схватил и ударил по морде животное. Это действо спровоцировало верблюда на дальнейшую агрессию и он набросился на обидчика. В результате мужчина скончался в больнице от полученных травм. Городу55 стала известна судьба животного. По данным нашего источника, после случившегося его застрелили.

Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
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Новость № 3. Показатель заболеваемости ОРВИ стал ниже эпидемического порога 

За 3 неделю показатель заболеваемости ОРВИ составляет 54, 9 на 10 тысяч населения. Повышение заболеваемости связано с циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. На данный момент меньше 50% жителей охвачены иммунизацией против гриппа.

В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%
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#Происшествия#Общество#Город#Дети#Пожары#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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