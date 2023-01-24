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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Попал дротиком в глаз собаке. В Омских Нефтяниках неизвестный покалечил щенка

Сегодня, 10:05
Фото: Предоставлено Городу55
Трехмесячному щенку пришлось удалить глаз.

Жители Нефтяников сообщили в социальных сетях о нападении на бездомных собак. Омичка Ирина Богданова на свой странице разместила информацию о том, что неизвестный выстрелил трехмесячному щенку в глаз дротиком.

В разговоре с корреспондентом Города55 Ирина рассказала, что инцидент произошел в промышленной зоне в районе улицы Комбинатская. Там, на заброшенных дачах, живут собаки. Пострадавшее животное Ирина с мужем отвезли в ветеринарную клинику, где врачи удалили щенку глаз. 

"Там есть собака и шесть щенков. Одного мы пристроили, два пропали, не знаем, где они сейчас. Один вот с покалеченным глазом оказался. Пришли кормить, а у нее в глазу торчит стрела от арбалета. В субботу еще все было нормально, а в воскресенье вот такое увидели. Муж подхватил и в ветеринарную клинику отвез", - сообщила Ирина.

 

Женщина также рассказала, что самостоятельно в правоохранительные органы обращаться не стали, но привлекли внимание зоозащитников. Супруги расклеили объявления в округе о возможном живодере и предупредили местных жителей, работников и охрану ближайших предприятий. Зоозащитники планируют в ближайшее время написать заявление в полицию. А маленькому щенку ищут дом.

#Евгений Игишев#Омск#Живодеры#Собаки#Бездомные собаки
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