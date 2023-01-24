Попал дротиком в глаз собаке. В Омских Нефтяниках неизвестный покалечил щенка

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Жители Нефтяников сообщили в социальных сетях о нападении на бездомных собак. Омичка Ирина Богданова на свой странице разместила информацию о том, что неизвестный выстрелил трехмесячному щенку в глаз дротиком.
В разговоре с корреспондентом Города55 Ирина рассказала, что инцидент произошел в промышленной зоне в районе улицы Комбинатская. Там, на заброшенных дачах, живут собаки. Пострадавшее животное Ирина с мужем отвезли в ветеринарную клинику, где врачи удалили щенку глаз.
"Там есть собака и шесть щенков. Одного мы пристроили, два пропали, не знаем, где они сейчас. Один вот с покалеченным глазом оказался. Пришли кормить, а у нее в глазу торчит стрела от арбалета. В субботу еще все было нормально, а в воскресенье вот такое увидели. Муж подхватил и в ветеринарную клинику отвез", - сообщила Ирина.
Женщина также рассказала, что самостоятельно в правоохранительные органы обращаться не стали, но привлекли внимание зоозащитников. Супруги расклеили объявления в округе о возможном живодере и предупредили местных жителей, работников и охрану ближайших предприятий. Зоозащитники планируют в ближайшее время написать заявление в полицию. А маленькому щенку ищут дом.