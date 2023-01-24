Попал дротиком в глаз собаке. В Омских Нефтяниках неизвестный покалечил щенка

Женщина также рассказала, что самостоятельно в правоохранительные органы обращаться не стали, но привлекли внимание зоозащитников. Супруги расклеили объявления в округе о возможном живодере и предупредили местных жителей, работников и охрану ближайших предприятий. Зоозащитники планируют в ближайшее время написать заявление в полицию. А маленькому щенку ищут дом.