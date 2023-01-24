По дороге терял сознание. Омские полицейские спасли мужчину, истекающего кровью

Как выяснилось, супруги делали ремонт в доме, при работе с инструментом мужчина сильно порезал руку. Женщина, как смогла, наложила жгут, чтобы остановить кровь, и отправилась в больницу. По дороге мужчина стал терять сознание.



Автоинспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим. В городской больнице № 1 мужчине оказали необходимую помощь.