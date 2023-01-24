Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

По дороге терял сознание. Омские полицейские спасли мужчину, истекающего кровью

Сегодня, 05:40
Фото: Управление МВД России по Омской области
Омич сильно порезал руку когда делал ремонт

К сотрудникам ДПС на трассе Тюмень-Омск в районе 606 километра обратилась женщина-водитель, вышедшая из остановившегося вблизи автомобиля Toyota Corolla. Она пояснила, что везет своего мужа из села Красный Яр в Омск, и супругу необходима помощь врачей.

Как выяснилось, супруги делали ремонт в доме, при работе с инструментом мужчина сильно порезал руку. Женщина, как смогла, наложила жгут, чтобы остановить кровь, и отправилась в больницу. По дороге мужчина стал терять сознание.

Автоинспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим. В городской больнице № 1 мужчине оказали необходимую помощь.

В конце прошлого года сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку. У ее машины заглох двигатель и сел аккумулятор. Госавтоинспекторы посадили ее в патрульный автомобиль и напоили чаем.

Омские сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полиция#ДПС#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Оглашен приговор экс-главе омской полиции Быкову. Рассказываем, как это было
Вчера, 16:11
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Вчера, 09:16
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Вчера, 15:14
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Вчера, 04:17
Нейросеть нарисовала типичных покупателей омской «Пятёрочки»
Вчера, 14:50
Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям
Сегодня, 04:25