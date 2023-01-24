По дороге терял сознание. Омские полицейские спасли мужчину, истекающего кровью

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
К сотрудникам ДПС на трассе Тюмень-Омск в районе 606 километра обратилась женщина-водитель, вышедшая из остановившегося вблизи автомобиля Toyota Corolla. Она пояснила, что везет своего мужа из села Красный Яр в Омск, и супругу необходима помощь врачей.
Как выяснилось, супруги делали ремонт в доме, при работе с инструментом мужчина сильно порезал руку. Женщина, как смогла, наложила жгут, чтобы остановить кровь, и отправилась в больницу. По дороге мужчина стал терять сознание.
Автоинспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим. В городской больнице № 1 мужчине оказали необходимую помощь.
В конце прошлого года сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку. У ее машины заглох двигатель и сел аккумулятор. Госавтоинспекторы посадили ее в патрульный автомобиль и напоили чаем.