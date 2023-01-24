Отделочник из Омска задержан за кражу электроинструментов

Сотрудники установили, что 27-летний работник причастен к хищению. В хостеле на улице 22-го Апреля мужчина был задержан. Также сотрудники уголовного розыска узнали, что фигурант два месяца похищал и сдавал в ломбард электроинструменты с разных объектов. За каждый инструмент мужчина получал 2000 рублей.



Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по статье ч.1 ст. 158 «Кража».