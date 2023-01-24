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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Отделочник из Омска задержан за кражу электроинструментов

Сегодня, 13:12
Фото: Город55
Сотрудник сдавал инструменты в ломбард.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России Омска. Из организации по ремонтным работам пропали два перфоратора, две болгарки, штроборез, нивелир и шуруповерт.

Сотрудники установили, что 27-летний работник причастен к хищению. В хостеле на улице 22-го Апреля мужчина был задержан. Также сотрудники уголовного розыска узнали, что фигурант два месяца похищал и сдавал в ломбард электроинструменты с разных объектов. За каждый инструмент мужчина получал 2000 рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по статье ч.1 ст. 158 «Кража».

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#Ксения Карагодина#Краша#Следственный комитет#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Суд#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Видео
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