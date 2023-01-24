Осужденный за избиение омского бизнесмена казахский певец Мукушев вышел на свободу

Напомним, как ранее сообщал Город55, инцидент с участием певца произошел 14 сентября 20219 года. Тогда он в компании двух приятелей , - Жаслана Жусупова и Рахата Якупова отдыхал в караоке-баре «Токио». Около 3 часов ночи, по данным следствия. на выходе из увеселительного заведения эта троица повздорила с омским предпринимателем Александром Буяльским. После словесной перепалки Мукушев и приятели жестоко избили Буяльского, который, по заключению экспертов, получил тяжкий вред здоровью.