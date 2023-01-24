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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Осужденный за избиение омского бизнесмена казахский певец Мукушев вышел на свободу

Сегодня, 08:20
Фото: скрин с сличной страницы ВКонтакте
Канат Мукушев
По приговору суда экс-солист народной студии казахского творчества «Аманат» получил 2.5 года в колонии строгого режима.

Как стало известно Городу55, в Омске после отбытия срока вышел на свободу известный исполнитель казахских песен и бывший солист студии казахского творчества «Аманат» Канат Мукушев.

На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Мукушев разместили видеоролик, где он исполняет национальную песню и намекает на скорое возвращение на сцену.

«Друзья поступает много заявок много предложений и звонков о проведении мероприятий. Я только-только начал подготовку, только взял в руки домбру. Скоро-скоро ждите новостей, - ориентировочно весной станет все ясно», — заявил Мукушев.

Напомним, как ранее сообщал Город55,  инцидент с участием певца произошел 14 сентября 20219 года. Тогда он в компании двух приятелей , - Жаслана Жусупова и Рахата Якупова отдыхал в караоке-баре «Токио». Около 3 часов ночи, по данным следствия. на выходе из увеселительного заведения эта троица повздорила с омским предпринимателем  Александром Буяльским. После словесной перепалки Мукушев и приятели жестоко избили Буяльского, который, по заключению экспертов, получил тяжкий вред здоровью.

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Суд признал Жусупова, Мукушева и Якупова виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и 24 июня 2021 года отправил Мукушева и Якупова на 2.5 года в колонию, Жусупов получил 3 года. Все трое отбывали наказание в исправительной колонии строго режима.

Отметим, что на момент избиения Жаслан Жусупов являлся действующим сотрудником полиции.

Добавим, что друзья, подписчики и поклонники Каната Мукушева с радостью встретили его освобождение и с нетерпением ждут его возвращения на сцену.  Получается, что за решеткой певец пробыл 1 год и 7 месяцев.

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