Омский торговец мебелью вчинил иск ВТБ на 145 миллионов

Сергей Бомбин является учредителем и директором целого ряда фирм, в числе которых торговый дом «Гермес» и ООО «Омскмебель». Эти два предприятия занимаются продажами мебели, их выручка за 2021 год составила 224 млн и 31 млн рублей соответственно. Кроме того, Бомбину принадлежит отель «Cronwell Ника Центр».