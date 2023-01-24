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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Омский торговец мебелью вчинил иск ВТБ на 145 миллионов

Сегодня, 06:55
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд оставил документ без движения по формальным основаниям.

Омский предприниматель Сергей Бомбин подал в суд иск против банка ВТБ. Как следует из документа, речь идет о взыскании 145,6 млн рублей, «переданном по подсудности» и связанном со спорами из-за ценных бумаг. Суд этот иск оставил без движения по формальным основаниям.

— К исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об
уменьшении размера государственной пошлины, — говорится в решении.

Теперь у истца есть время до 2 марта, чтобы принести недостающие документы.

Сергей Бомбин является учредителем и директором целого ряда фирм, в числе которых торговый дом «Гермес» и ООО «Омскмебель». Эти два предприятия занимаются продажами мебели, их выручка за 2021 год составила 224 млн и 31 млн рублей соответственно. Кроме того, Бомбину принадлежит отель «Cronwell Ника Центр».

#Николай Эйхвальд#Арбитражный суд#Суд#Новости
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