Омск занял 3 место по доступности арендного жилья, дешевле стала и «вторичка»

Если в Томске по оценке экспертов компании «Этажи» рост рынка составил 16%, в Екатеринбурге — 15%, то Омск отметился снижением цен за последний месяц. Хотя и всего на 0,5%. Но это говорит о том, что падает спрос. И если изменится, например, ключевая ставка ЦБ, то и спрос пойдет за ней «следом», хоть и в обратном направлении: стоит ставке вырасти — спрос продолжит падать.