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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Омск занял 3 место по доступности арендного жилья, дешевле стала и «вторичка»

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Омское вторичное и съемное жилье попало в списки самых дешевых по стране

Движение на омском рынке недвижимости отметили эксперты, оценивающие ситуацию по стране.

Издание «News.ru» сообщило, что вторичный рынок недвижимости в регионах растет, в отличие от столицы, где с марта по декабрь прошлого года цены упали на 26%.

«Если будет стабильный информационный фон, то в ближайшей перспективе цены вряд ли значительно изменятся в большую или меньшую сторону. В некоторых регионах может наблюдаться умеренный месячный рост на 2–5%. Рынок в целом может продолжить стагнировать. Что касается спроса, то он будет во многом зависеть от ключевой ставки ЦБ и, как следствие, от ипотечных ставок», — прокомментировал ситуацию в регионах руководитель «вторичного» направления «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Если в Томске по оценке экспертов компании «Этажи» рост рынка составил 16%, в Екатеринбурге — 15%, то Омск отметился снижением цен за последний месяц. Хотя и всего на 0,5%. Но это говорит о том, что падает спрос. И если изменится, например, ключевая ставка ЦБ, то и спрос пойдет за ней «следом», хоть и в обратном направлении: стоит ставке вырасти — спрос продолжит падать.

Также эксперты «Этажей» отметили, что по сравнению с январем прошлого года в некоторых крупных городах России стали ниже цены на аренду жилья. И повышение доступности может спровоцировать новую волну спроса.

Рейтинг по доступности съемного жилья возглавил Челябинск, там средняя стоимость аренды «однушки» в январе 2023 года оказалась на уровне 14 600 рублей. Второе место занял Волгоград, где средний ценник — 15 800 рублей, а на третьем месте — Омск. Эксперты посчитали, что средняя стоимость аренды в городе — 16 100 рублей, как сообщили «Известия».

Отметим, что с экспертами «Этажей» не согласны исследователи «Дом РФ». Ранее мы сообщали о том, что, по их аналитике, ценник на съемное жилье вырос на 1%.

В Омске выросли цены на арендное жилье на 1%
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#Дарья Зыкова#Омск#Статистика#Недвижимость#Покупка жилья#Аренда#Квартиры#Цены на жилье#Экономика#Новости#Омская область
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