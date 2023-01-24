Омич забил мать до смерти из-за упреков об отсутствии алкоголя

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Городу55 стали известны некоторые детали убийства 52-летней жительницы поселка Дальней, в котором винят ее 23-летнего сына.
Как выяснилось, погибшая нередко злоупотребляла спиртным, и в день трагедии стала выговаривать сыну, мол, почему это ты сынок не принес маме выпить (алкоголя).
В ответ на эти упреки, по данным СКР по Омской области, молодой человек набросился на мать с кулаками и жестоко избил. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.
После обнаружения тела погибшей и первоначальной проверки, подозреваемый был задержан и по ходатайству следствия водворен судом в СИЗО.