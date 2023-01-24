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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Омич забил мать до смерти из-за упреков об отсутствии алкоголя

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
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Сейчас 23-летний подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор.

Городу55 стали известны некоторые детали убийства 52-летней жительницы поселка Дальней, в котором винят ее 23-летнего сына.

Как выяснилось, погибшая нередко злоупотребляла спиртным, и в день трагедии стала выговаривать сыну, мол, почему это ты сынок не принес маме выпить (алкоголя).

В ответ на эти упреки, по данным СКР по Омской области, молодой человек набросился на мать с кулаками и жестоко избил. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

После обнаружения тела погибшей и первоначальной проверки, подозреваемый был задержан и по ходатайству следствия водворен судом в СИЗО.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Убийство#Алкоголь#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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