Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В омском микрорайоне Прибрежный собираются построить новые очистные сооружения. Как стало известно Городу55, использовать для этого будут недостроенные инженерные сети спорткомплекса «Арена Омск». В каком они сейчас состоянии — неизвестно. Но заключение по результатам экспертизы приняли положительное. Строительством займётся «Омскоблстройзаказчик», который временно остался без руководителя.
Напомним, что непригодной «Арену» признали в 2018 году. Проведенная тогда техническая экспертиза показала, что здание ледового комплекса находится в аварийном состоянии. В частности, многие балки и колонны были в трещинах. После этого приняли решение снести спорткомплекс, а хоккейному клубу пришлось перебраться в подмосковную Балашиху. Там на протяжении 4 лет омские «ястребы» тренировались и играли домашние матчи.
Строительство нового спорткомплекса стартовало летом 2020 года. У омичей была возможность следить за работами в прямом эфире.
1 октября 2022-го новую арену официально открыли. Первый матч омичи провели с новосибирским клубом «Сибирь».