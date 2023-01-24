Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»

Напомним, что непригодной «Арену» признали в 2018 году. Проведенная тогда техническая экспертиза показала, что здание ледового комплекса находится в аварийном состоянии. В частности, многие балки и колонны были в трещинах. После этого приняли решение снести спорткомплекс, а хоккейному клубу пришлось перебраться в подмосковную Балашиху. Там на протяжении 4 лет омские «ястребы» тренировались и играли домашние матчи.