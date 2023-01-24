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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»

Сегодня, 09:03
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Для недостроенных инженерных сетей «Арены Омск» нашли новое применение: в скором времени на Левом берегу появятся очистные сооружения.

В омском микрорайоне Прибрежный собираются построить новые очистные сооружения. Как стало известно Городу55, использовать для этого будут недостроенные инженерные сети спорткомплекса «Арена Омск». В каком они сейчас состоянии — неизвестно. Но заключение по результатам экспертизы приняли положительное. Строительством займётся «Омскоблстройзаказчик», который временно остался без руководителя.

Напомним, что непригодной «Арену» признали в 2018 году. Проведенная тогда техническая экспертиза показала, что здание ледового комплекса находится в аварийном состоянии. В частности, многие балки и колонны были в трещинах. После этого приняли решение снести спорткомплекс, а хоккейному клубу пришлось перебраться в подмосковную Балашиху. Там на протяжении 4 лет омские «ястребы» тренировались и играли домашние матчи.

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Строительство нового спорткомплекса стартовало летом 2020 года. У омичей была возможность следить за работами в прямом эфире.

1 октября 2022-го новую арену официально открыли. Первый матч омичи провели с новосибирским клубом «Сибирь».

#Юлия Истомина#Арена Омск#G-Drive Арена#Строительство#Строительство и ремонт дорог#Арена#Спортивный комплекс#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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