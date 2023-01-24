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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд

Сегодня, 06:21
Фото: скриншот видео УМВД Омской области

Дело курганского педофила передали для рассмотрения Омскому областному суду

Уголовник-рецидивист предстанет перед омским облсудом за жестокое изнасилование маленькой девочки.
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что уголовное дело об изнасиловании 9-летней девочки в поселке Новоомском рассмотрит Омский областной суд.
 
Прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении 46-летнего рецидивиста из Курганской области. Его обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 132, п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ «иные действия сексуального характера и изнасилование, совершенные с особой жестокостью, с угрозой убийством, в отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Грозит насильнику от 15 лет до пожизненного заключения.
 
Напомним, в августе 2022 недавно вышедший из тюрьмы мужчина, уроженец Курганской области, в поселке Новоомский заманил 9-летнюю девочку на пустырь, угрожал убить, надругался, а после отправился ночевать на кладбище.
 
Впоследствии ему назначали психиатрическую экспертизу, на время следствия мужчина содержался под стражей. Вину он признал полностью.
Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Педофил#Изнасилование#Уголовное дело#Жестокость#Пострадал ребенок#Суд#Новости#Омская область
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