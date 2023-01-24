Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд

Прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении 46-летнего рецидивиста из Курганской области. Его обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 132, п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ «иные действия сексуального характера и изнасилование, совершенные с особой жестокостью, с угрозой убийством, в отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Грозит насильнику от 15 лет до пожизненного заключения.