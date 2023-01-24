Обещали медкомиссию в Омске. Мобилизованный с Алтая 4 месяца не может попасть на СВО

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В непростую ситуацию попал житель Заринска Алтайского края Иван Бондаренко. Мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года, несмотря на то, что у него уже тогда была диагностирована межпозвоночная грыжа. Ивану обещали провести в Омске полноценную медкомиссию, но ничего подобного мужчина не дождался, сообщает издание «Толк». Примерно через месяц у 29-летнего Ивана Бондаренко обнаружили еще две грыжи.
После того, как у мужчины стала отниматься правая нога, его положили в один из стационаров Омска. Далее ему присвоили категорию "Г" – "временно негоден к военной службе" и на 30 дней отправили в отпуск.
У себя на родине Иван Бондаренко прошел лечение и ему стало лучше. После мобилизованного снова отправили в Омск. Ивану назначили операцию, но в городской больнице определили, что оперировать рано. В силу своего физического состояния к военной службе он не готов, но и возвращать его домой пока никто не собирается.