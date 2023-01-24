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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Обещали медкомиссию в Омске. Мобилизованный с Алтая 4 месяца не может попасть на СВО

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Мужчине поставили диагноз, по которому он временно негоден к военной службе, но возвращать домой его никто не спешит.

В непростую ситуацию попал житель Заринска Алтайского края Иван Бондаренко. Мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года, несмотря на то, что у него уже тогда была диагностирована межпозвоночная грыжа. Ивану обещали провести в Омске полноценную медкомиссию, но ничего подобного мужчина не дождался, сообщает издание «Толк». Примерно через месяц у 29-летнего Ивана Бондаренко обнаружили еще две грыжи. 

После того, как у мужчины стала отниматься правая нога, его положили в один из стационаров Омска.  Далее ему присвоили категорию "Г" – "временно негоден к военной службе" и на 30 дней отправили в отпуск.

У себя на родине Иван Бондаренко прошел лечение и ему стало лучше. После мобилизованного снова отправили в Омск. Ивану назначили операцию, но в городской больнице определили, что оперировать рано. В силу своего физического состояния к военной службе он не готов, но и возвращать его домой пока никто не собирается.

#Евгений Игишев#Сво#Спецоперация#Общество#Омск
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