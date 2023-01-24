Обещали медкомиссию в Омске. Мобилизованный с Алтая 4 месяца не может попасть на СВО

У себя на родине Иван Бондаренко прошел лечение и ему стало лучше. После мобилизованного снова отправили в Омск. Ивану назначили операцию, но в городской больнице определили, что оперировать рано. В силу своего физического состояния к военной службе он не готов, но и возвращать его домой пока никто не собирается.