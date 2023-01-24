Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В омском департаменте культуры подготовили новый проект постановления, который подразумевает изменение правил вручения премий одарённым детям. Согласно нему, число получателей премии уменьшится до 12 человек, а сам размер выплаты увеличится до 5000 рублей. Раньше поощрение на сумму 3000 рублей могли получить 24 человека.
В городской администрации Городу55 пояснили, что внесение корректировок в правила были обусловлены изменением отборочных этапов в учреждениях культуры и в критериях оценки достижений коллективов.
«В связи с тем, что премия вручается достаточно давно, внесение как-либо корректировок в порядок проведения — это нормальное явление, так как все самодеятельные коллективы дворцов культуры ежегодно повышают свой профессиональный уровень и творческая «борьба», а также повышение престижности премии мэра города Омска имеет место быть», - добавили в ведомстве.
Напомним, что в департамент культуры ранее искали заместителя начальника. Кандидату, которого хотели подобрать до конца февраля, предлагают зарплату до 54 тыс. руб.