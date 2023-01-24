Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям

В омском департаменте культуры подготовили новый проект постановления, который подразумевает изменение правил вручения премий одарённым детям. Согласно нему, число получателей премии уменьшится до 12 человек, а сам размер выплаты увеличится до 5000 рублей. Раньше поощрение на сумму 3000 рублей могли получить 24 человека.