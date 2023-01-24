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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
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В омской мэрии рассказали, почему сократится количество премий одарённым детям

Соответствующий проект постановления, согласно которому уменьшится число участников, но вырастет сама выплата, направили в городскую администрацию.

В омском департаменте культуры подготовили новый проект постановления, который подразумевает изменение правил вручения премий одарённым детям. Согласно нему, число получателей премии уменьшится до 12 человек, а сам размер выплаты увеличится до 5000 рублей. Раньше поощрение на сумму 3000 рублей могли получить 24 человека.

В городской администрации Городу55 пояснили, что внесение корректировок в правила были обусловлены изменением отборочных этапов в учреждениях культуры и в критериях оценки достижений коллективов.

«В связи с тем, что премия вручается достаточно давно, внесение как-либо корректировок в порядок проведения — это нормальное явление, так как все самодеятельные коллективы дворцов культуры ежегодно повышают свой профессиональный уровень и творческая «борьба», а также повышение престижности премии мэра города Омска имеет место быть», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в департамент культуры ранее искали заместителя начальника. Кандидату, которого хотели подобрать до конца февраля, предлагают зарплату до 54 тыс. руб.

В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одаренным детям
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#Юлия Истомина#Мэрия#Департамент культуры#Премия#Дети#Дети, подростки#Администрация#Награждение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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