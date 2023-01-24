На предприятии «Молирен» в подмосковном Рошале произошел взрыв

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Известно, что сотрудники рошальского предприятия компании ООО «Молирен» услышали хлопок, после чего на площади 200 кв. м произошло возгорание.
В результате ЧП один сотрудник получил легкие повреждения, пишет Russian.rt.com.
Сообщается, что происшествие стало следствием технологической вспышки алюминиевой пыли.
Осенью минувшего года на одном из волгоградских предприятий по производству радиаторов прогремел взрыв, при котором погиб человек. Трое других сотрудников завода получили травмы.