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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

На предприятии «Молирен» в подмосковном Рошале произошел взрыв

Сегодня, 15:49
О ЧП, произошедшем в Рошале Московской области на заводе «Молирен», сообщил ТАСС. Информацию агентству в свою очередь предоставили экстренные службы.

Известно, что сотрудники рошальского предприятия компании ООО «Молирен» услышали хлопок, после чего на площади 200 кв. м произошло возгорание. 

В результате ЧП один сотрудник получил легкие повреждения, пишет Russian.rt.com.

Сообщается, что происшествие стало следствием технологической вспышки алюминиевой пыли.

Осенью минувшего года на одном из волгоградских предприятий по производству радиаторов прогремел взрыв, при котором погиб человек. Трое других сотрудников завода получили травмы.

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