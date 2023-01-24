Между Уфой и Петербургом. Омск стал девятым по обеспеченности торговыми центрами

Омск занял девятое место по обеспеченности торговыми площадями среди 15-и городов-миллионников за 2022 год. Исследование провела консалтинговая компания NF Group, сообщает издание CRE. В Омске работают 17 торговых комплексов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Аналитики считают, что по показателям их качественности можно можно только выделить три — «Мегу», «Континент» и «Триумф».