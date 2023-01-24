Между Уфой и Петербургом. Омск стал девятым по обеспеченности торговыми центрами

Posted 24 января 2023, 07:02
Published 24 января 2023, 07:02
Modified 24 января 2023, 07:03
Updated 24 января 2023, 07:03
Омск занял девятое место по обеспеченности торговыми площадями среди 15-и городов-миллионников за 2022 год. Исследование провела консалтинговая компания NF Group, сообщает издание CRE. В Омске работают 17 торговых комплексов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Аналитики считают, что по показателям их качественности можно можно только выделить три — «Мегу», «Континент» и «Триумф».
«Омск находится на девятом месте рейтинга, опередив Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. В 2022 году было открыто два небольших торговых объекта — „Квартал Л“ и „Парк“ — суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м.», — сообщает издание.
В прошлом году сразу несколько омских торговых комплексов оказались на грани закрытия. Предприниматели попросили снизить ставку налога на имущество.