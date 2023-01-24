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Posted 24 января 2023, 07:02

Published 24 января 2023, 07:02

Modified 24 января 2023, 07:03

Updated 24 января 2023, 07:03

Иллюстрация

Между Уфой и Петербургом. Омск стал девятым по обеспеченности торговыми центрами

24 января 2023, 07:02
Фото: 1MI. Иллюстрация
В городе работают 17 торговых комплексов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Омск занял девятое место по обеспеченности торговыми площадями среди 15-и городов-миллионников за 2022 год.  Исследование провела консалтинговая компания NF Group, сообщает издание CRE. В Омске работают 17 торговых комплексов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Аналитики считают, что по показателям их качественности можно можно только выделить три — «Мегу», «Континент» и «Триумф».

«Омск находится на девятом месте рейтинга, опередив Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости. Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. В 2022 году было открыто два небольших торговых объекта — „Квартал Л“ и „Парк“ — суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м.», — сообщает издание.

В прошлом году сразу несколько омских торговых комплексов оказались на грани закрытия. Предприниматели попросили снизить ставку налога на имущество.

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#Евгений Игишев#Город#Бизнес#Омск#Торговый центр#Торговля#Торговый комплекс
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