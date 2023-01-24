Лавров: следует задуматься о создании единой валюты БРИКС

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Рассчитывать на западные финансовые механизмы в данной ситуации не следует, поскольку обман ради сиюминутной цели возможен в любой момент. По этой причине в БРИКС заговорили о создании единой валюты.
В РИА Новости рассказали, что, по словам Лаврова, сейчас наблюдается неуклонный рост доли нацвалют при взаиморасчетах между странами БРИКС. В государствах в связи с этим появляются инициативы о создании своей валюты, поскольку механизмы западных стран не гарантируют исполнения ими своих обязательств, пишет Russian.rt.com.
Известно о выдвинутом ранее предложении президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о разработке единых валют БРИКС и МЕРКОСУР для их задействования во взаиморасчетах.