Лавров: следует задуматься о создании единой валюты БРИКС

В РИА Новости рассказали, что, по словам Лаврова, сейчас наблюдается неуклонный рост доли нацвалют при взаиморасчетах между странами БРИКС. В государствах в связи с этим появляются инициативы о создании своей валюты, поскольку механизмы западных стран не гарантируют исполнения ими своих обязательств, пишет Russian.rt.com.