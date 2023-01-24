Компания Студеникиных потребовала 270 миллионов рублей с московской фирмы

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
ООО «Омскойл» подало судебный иск против ООО «Руссельторг». Согласно арбитражному делу, истец хочет взыскать с ответчика 272,7 млн рублей. Иск был зарегистрирован 17 января, его рассмотрение по существу еще не началось.
«Руссельторг» зарегистрирован в Москве на Кронштадском бульваре, он специализируется на оптовой торговле пищевыми маслами и жирами и их производстве. Предприятие принадлежит напополам россиянке Виктории Тужилкиной и гражданину Китая Лю Юйтину. Последний когда-то владел 100%, но в 2018 году «подвинулся» до 49. Доходы «Руссельторга» за 2021 год превысили 2,7 млрд рублей.
«Омскойл» принадлежит Григорию Сергеевичу Студеникину, носителю известной в Омске фамилии. До него фирмой владел Николай Иванович Студеникин. Предприятие производит масла и жиры, его доходы за 2021 год превысили два миллиарда рублей. Интересно, что в открытых источниках упоминается еще и Людмила Анатольевна Студеникина — предпринимательница, которая сейчас строит цех водоподготовки на заводе «Омскойла», расположенном в Омске на улице Заводская.