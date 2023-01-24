Компания Студеникиных потребовала 270 миллионов рублей с московской фирмы

«Омскойл» принадлежит Григорию Сергеевичу Студеникину, носителю известной в Омске фамилии. До него фирмой владел Николай Иванович Студеникин. Предприятие производит масла и жиры, его доходы за 2021 год превысили два миллиарда рублей. Интересно, что в открытых источниках упоминается еще и Людмила Анатольевна Студеникина — предпринимательница, которая сейчас строит цех водоподготовки на заводе «Омскойла», расположенном в Омске на улице Заводская.