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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Команду омской мэрии пополнил руководитель стройкомпаний Михаил Веселев

Сегодня, 07:51
Фото: Город55
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В департаменте городского хозяйства, которым руководит Евгений Фомин, новое назначение.

У директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина появился новый заместитель. Им стал Михаил Веселев. В пресс-службе омской мэрии подтвердили Городу55, что чиновник уже приступил к работе.

Назначение перед стартом очередного дорожного сезона как нельзя кстати, так как у Веселева есть опыт в строительстве дорог и магистралей. Ранее он был руководителем компаний, которые занимаются соответствующей деятельностью.

Напомним, что в городской администрации одновременно с новыми назначениями в начале года произошло немало отставок. Так, в январе уже три человека ушли из департамента образования.

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#Юлия Истомина#Отставка#Назначение#Мэрия#Администрация#Департамент городского хозяйства#Общество#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область#Евгений Фомин
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