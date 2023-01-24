Команду омской мэрии пополнил руководитель стройкомпаний Михаил Веселев

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
У директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина появился новый заместитель. Им стал Михаил Веселев. В пресс-службе омской мэрии подтвердили Городу55, что чиновник уже приступил к работе.
Назначение перед стартом очередного дорожного сезона как нельзя кстати, так как у Веселева есть опыт в строительстве дорог и магистралей. Ранее он был руководителем компаний, которые занимаются соответствующей деятельностью.
Напомним, что в городской администрации одновременно с новыми назначениями в начале года произошло немало отставок. Так, в январе уже три человека ушли из департамента образования.