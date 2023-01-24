Как «День снега» в Африке, только лучше. Омичи смогут отмечать день строителя метро

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
На сайте официальной правовой информации опубликовали указ президента от 23 января «О Дне метростроителя».
2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Именно этот день считается началом «ударной стройки». Теперь 2 октября назначено всероссийским праздником строителей метро. Соответствующий указ вступает в силу с момента подписания.
Целые поколения омских строителей метро смогут осенью отметить профессиональный праздник. Строительство метро началось в Омске более 30 лет назад, в 1992 году. Проект до сих пор в подвешенном состоянии. Все станции законсервированы, по туннелям не ходят ни поезда, ни трамваи. Правда, региональные власти пообещали возобновить строительство в 2024 году. За годы к работе привлекалась не одна сотня специалистов. Теперь у них есть свой праздник.