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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Как «День снега» в Африке, только лучше. Омичи смогут отмечать день строителя метро

Сегодня, 13:46
Фото: Город55
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Новый всероссийский праздник омичи будут отмечать со слезами на глазах

По указу президента строители метрополитена будут справлять профессиональный праздник 2 октября.

На сайте официальной правовой информации опубликовали указ президента от 23 января «О Дне метростроителя».

2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Именно этот день считается началом «ударной стройки». Теперь 2 октября назначено всероссийским праздником строителей метро. Соответствующий указ вступает в силу с момента подписания.

Целые поколения омских строителей метро смогут осенью отметить профессиональный праздник. Строительство метро началось в Омске более 30 лет назад, в 1992 году. Проект до сих пор в подвешенном состоянии. Все станции законсервированы, по туннелям не ходят ни поезда, ни трамваи. Правда, региональные власти пообещали возобновить строительство в 2024 году. За годы к работе привлекалась не одна сотня специалистов. Теперь у них есть свой праздник.

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#Дарья Зыкова#Указ президента#Омск#Метрополитен#Метро#Профессиональный праздник#Строительство#Общество#Новости#Россия#Владимир Путин
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