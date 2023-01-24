Имущество обанкротившейся «ДСК-7» осталось без покупателей

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Омское ООО «Домостроительная компания № 7» сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий Наталья Костякова организовала электронные торги, на которые выставила один из активов предприятия — нежилое помещение площадью 560 квадратов на улице Масленникова. Однако эта затея окончилась неудачей.
— Торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества на электронной площадке «Всероссийская электронная торговая площадка» (http://торговая-площадка-вэтп.рф) по лоту № 1 не состоялись в связи с отсутствием заявок, — говорится в официальном сообщении.
«ДСК-7» была признана банкротом еще в 2020 году. Эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3» и «Утиная Гора», элитного дома на улице Масленникова, 58. Именно в этом доме расположено помещение, которое теперь конкурсный управляющий не может продать. Его соседи — агентства недвижимости «АмегаОмск» и «Большой город», магазин «Сельпо Life», студия йоги «Virgou», цветочная мастерская «Флорида».