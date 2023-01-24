Имущество обанкротившейся «ДСК-7» осталось без покупателей

«ДСК-7» была признана банкротом еще в 2020 году. Эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3» и «Утиная Гора», элитного дома на улице Масленникова, 58. Именно в этом доме расположено помещение, которое теперь конкурсный управляющий не может продать. Его соседи — агентства недвижимости «АмегаОмск» и «Большой город», магазин «Сельпо Life», студия йоги «Virgou», цветочная мастерская «Флорида».