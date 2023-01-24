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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Готова на четверть. В Омске продолжают строить школу, которую должны были уже сдать

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
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Строительство затянулось из-за местоположения образовательного учреждения, а стоимость контракта ощутимо выросла из-за цен на материалы.

Новая школа на Космическом проспекте готова на 28%, сообщает издание «Омск-регион». Учебное заведение на 1122 места возводится по национальному проекту «Образование». Стоимость строительства новой школы — 1 млрд 740 млн рублей. Работы ведет подрядчик «Строительные материалы Сибири».

Сейчас на объекте трудится 105 человек, но в ближайшее время количество строителей увеличат до трехсот, поскольку начнутся работы по прокладке инженерных сетей и отделке помещений.

Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.

Строительством новой школы за миллиард в Омске займется фирма Антропенко
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#Евгений Игишев#Город#Строительство школы#Образование#Омск
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