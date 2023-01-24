Готова на четверть. В Омске продолжают строить школу, которую должны были уже сдать

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Новая школа на Космическом проспекте готова на 28%, сообщает издание «Омск-регион». Учебное заведение на 1122 места возводится по национальному проекту «Образование». Стоимость строительства новой школы — 1 млрд 740 млн рублей. Работы ведет подрядчик «Строительные материалы Сибири».
Сейчас на объекте трудится 105 человек, но в ближайшее время количество строителей увеличат до трехсот, поскольку начнутся работы по прокладке инженерных сетей и отделке помещений.
Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.