Госдума не одобрила запрет на продажу заложенных по ипотеке квартир

Как пишет Infox со ссылкой на АБН, сегодня кредитор имеет право наложить взыскание на имущество должника в случае прекращения последним платежей по кредиту. В этой ситуации банк подает в суд иск о погашении всей суммы долга. Если должник откажется это сделать, банк получит право продать его жилье на торгах – для погашения задолженности. Если покупателя не найдется, недвижимость перейдет в собственность кредитной организации.