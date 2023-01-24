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Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Госдума не одобрила запрет на продажу заложенных по ипотеке квартир

Сегодня, 18:31
Депутаты Государственной думы не поддержали проект закона о принятии поправок к ФЗ «Об ипотеке», которые запретили бы наложение ареста на приобретенные по ипотеке квартиры.

Как пишет Infox со ссылкой на АБН, сегодня кредитор имеет право наложить взыскание на имущество должника в случае прекращения последним платежей по кредиту. В этой ситуации банк подает в суд иск о погашении всей суммы долга. Если должник откажется это сделать, банк получит право продать его жилье на торгах – для погашения задолженности. Если покупателя не найдется, недвижимость перейдет в собственность кредитной организации.

Инициаторы внесения поправок хотели добиться увеличения срока просрочки выплат до года и увеличить мораторий на выселение до двух лет – для клиентов, у которых ипотечное жилье является единственным, однако депутаты отвергли это предложение.

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