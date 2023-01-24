Госдума не одобрила запрет на продажу заложенных по ипотеке квартир

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Как пишет Infox со ссылкой на АБН, сегодня кредитор имеет право наложить взыскание на имущество должника в случае прекращения последним платежей по кредиту. В этой ситуации банк подает в суд иск о погашении всей суммы долга. Если должник откажется это сделать, банк получит право продать его жилье на торгах – для погашения задолженности. Если покупателя не найдется, недвижимость перейдет в собственность кредитной организации.
Инициаторы внесения поправок хотели добиться увеличения срока просрочки выплат до года и увеличить мораторий на выселение до двух лет – для клиентов, у которых ипотечное жилье является единственным, однако депутаты отвергли это предложение.