Фонд «Компас» и ученые ДГУ объединились для спасения каспийских тюленей

Экспертам предстоит оценить в каком состоянии находятся тюлени в разных секторах моря, а также узнать причину сокращения их численности. Группа волонтеров займется мониторингом акватории и прибрежной полосы. На базе аквакомплекса ДГУ откроют Международный центр изучения и реабилитации тюленей. В него будут доставлять больных и раненых животных.



По промежуточным результатам установили, что у умерших животных был птичий грипп, об этом сообщил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.