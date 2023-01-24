Фонд «Компас» и ученые ДГУ объединились для спасения каспийских тюленей

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Ученые ДГУ совместно с экспертами фонда «Компас» создали комплексную программу по изучению каспийских тюленей. Программа направлена на сокращение популяции краснокнижных животных.
Экспертам предстоит оценить в каком состоянии находятся тюлени в разных секторах моря, а также узнать причину сокращения их численности. Группа волонтеров займется мониторингом акватории и прибрежной полосы. На базе аквакомплекса ДГУ откроют Международный центр изучения и реабилитации тюленей. В него будут доставлять больных и раненых животных.
По промежуточным результатам установили, что у умерших животных был птичий грипп, об этом сообщил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.
«Огласка — это один из главных факторов развития расследования и предотвращения подобных случаев в дальнейшем. Потому что предотвращение экологических катастроф — это главная цель», — говорит эксперт «Компаса» Владимир Лифантьев.