Фигуристка Анисина показала подросшую дочь актера Джигурды

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Дочь родилась у Анисиной и Джигурды 23 января. Фигуристка разместила семейные снимки в своем аккаунте в соцсети, пишет Pravda.Ru.
"С днем рождения, наша богиня, красавица Эва-Влада Крист! – написала Анисина. - Люблю тебя, моя дорогая доченька".
В комментариях к этому посту подписчики выразили восхищение красотой дочери «звездной» пары. Пользователи назвали Эву-Владу «красоткой», «совсем взрослой» и «очень похожей на маму».