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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Фигуристка Анисина показала подросшую дочь актера Джигурды

Сегодня, 15:14
Известная российская фигуристка Марина Анисина публично поздравила с 13-летием дочь Эву-Владу от актера Никиты Джигурды.

Дочь родилась у Анисиной и Джигурды 23 января. Фигуристка разместила семейные снимки в своем аккаунте в соцсети, пишет Pravda.Ru.

"С днем рождения, наша богиня, красавица Эва-Влада Крист! – написала Анисина. - Люблю тебя, моя дорогая доченька".

В комментариях к этому посту подписчики выразили восхищение красотой дочери «звездной» пары. Пользователи назвали Эву-Владу «красоткой», «совсем взрослой» и «очень похожей на маму».

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