Эксперты назвали страны, в которых больше всего граждан с избыточной массой тела

Второе место антирейтинга занял остров Палау, на котором от избыточного веса страдают 85,1 процента людей, а за ним следуют Острова Кука, Маршалловы острова и Тувалу с уровнем ожирения среди населения 84,7 процента, 83,5 процента и 81,9 процента соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Daily Mail.