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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Эксперты назвали страны, в которых больше всего граждан с избыточной массой тела

Сегодня, 08:11
Фото: pxhere.com
Согласно данным, предоставленным исследовательской организацией NCD Risk Factor Collaboration на сайте Our World in Data, наиболее высокий уровень ожирения среди населения отмечен на острове Науру в Тихом океане, где 88,5 процента жителей имеют серьезные проблемы с лишним весом.

Второе место антирейтинга занял остров Палау, на котором от избыточного веса страдают 85,1 процента людей, а за ним следуют Острова Кука, Маршалловы острова и Тувалу с уровнем ожирения среди населения 84,7 процента, 83,5 процента и 81,9 процента соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Daily Mail.

В России же количество совершеннолетних граждан, вес которых превышает установленную границу нормы, составляет 57,1 процента от общего количества населения.

В пятерке же самых «худых» стран в мире — Вьетнам, где избыточный вес имеют только 18,3 процента жителей, Индия (19,7 процента), Бангладеш (20 процентов), Эфиопия (20,9 процента) и Непал (21 процент).

#Алина Ибрагимова#Общество
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