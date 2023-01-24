Эксперты назвали страны, в которых больше всего граждан с избыточной массой тела

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Второе место антирейтинга занял остров Палау, на котором от избыточного веса страдают 85,1 процента людей, а за ним следуют Острова Кука, Маршалловы острова и Тувалу с уровнем ожирения среди населения 84,7 процента, 83,5 процента и 81,9 процента соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал Daily Mail.
В России же количество совершеннолетних граждан, вес которых превышает установленную границу нормы, составляет 57,1 процента от общего количества населения.
В пятерке же самых «худых» стран в мире — Вьетнам, где избыточный вес имеют только 18,3 процента жителей, Индия (19,7 процента), Бангладеш (20 процентов), Эфиопия (20,9 процента) и Непал (21 процент).